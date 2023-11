Prince of Persia: The Sands of Time Remake - co dalej z grą? Twórcy informują o postępach

Ubisoft

We wrześniu 2020 roku pokazano pierwszy zwiastun Prince of Persia: The Sands of Time Remake. W materiale pojawiła się również data premiery wskazująca na to, że tytuł ten zawita na sklepowe półki 21 stycznia roku 2021. Tak się jednak nie stało i po krytyce społeczności, Ubisoft zdecydował się przesunąć premierę, a później produkcję przekazano z rąk Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai do Ubisoft Montreal, czyli twórców oryginału. Minęły już ponad 3 lata, a gra nie tylko nie trafiła na rynek, ale też zrobiło się o niej cicho. Dopiero teraz, przy okazji 20. urodzin oryginalnej produkcji, dostaliśmy pewną nową informację na temat odświeżonej wersji.

W serwisie X pojawił się wpis, w którym poinformowano, że remake Piasków Czasu zaliczył "ważny wewnętrzny kamień milowy", a prace nad nim nadal trwają. Zapewniono też, że twórcy nie mogą doczekać się, aż podzielą się kolejnymi informacjami w przyszłości. Niestety zabrakło jakichkolwiek szczegółów i na te przyjdzie nam jeszcze poczekać.

