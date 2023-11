OHV - powstaje "symulator przetrwania w Polsce lat 90". Nostalgiczna wycieczka w przeszłość

fot. Przemysław Hadała

Polski twórca, Przemysław Hadała, pracuje nad grą zatytułowaną OHV, która przeniesie graczy do Polski w latach 90. W trakcie rozgrywki będziemy przemierzać otwarty świat i poznawać lokalną społeczność, a także zajmiemy się dorywczymi pracami w celu zarobienia pieniędzy, które następnie wkykorzystamy do naprawy i ulepszania naszego samochodu. Ten na początku ma być wrakiem nienadającym się do jazdy, ale można być pewnym, że z czasem to się zmieni.

OHV - screeny z gry

Twórca dzieli się postępami prac nad swoim dziełem na Steam, YouTube oraz w serwisie X. Kilka dni temu opublikował wideo z aktualnej wersji OHV. W materiale możemy zapoznać się między innymi z systemem warstw: widzimy, jak z samochodu usuwana jest warstwa rdzy, a następnie maska pokrywana jest na nowo lakierem.

OHV jak na razie nie ma ustalonej daty premiery. Przemysław Hadała, we wpisie opublikowanym na X przyznaje, że pracą nad grą zajmuje się w wolnym czasie, którego ostatnio mu brakuje.

