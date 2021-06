Prince of Persia: The Sands of Time Remake opóźnione. Nowe-stare Piaski Czasu dopiero w 2022 roku

Ubisoft

Powiedzieć, że pierwsze materiały z Prince of Persia: Piaski Czasu Remake nie przypadły do gustu graczom to tak, jakby nie powiedzieć zupełnie nic. Zwiastun i screeny spotkały się z ogromną falą krytyki, na co Ubisoft zareagował przesunięciem premiery z marca 2021 roku na bliżej niesprecyzowany termin w przyszłości. Teraz okazuje się, że opóźnienie to będzie znacznie poważniejsze, niż można by jeszcze do niedawna podejrzewać.

Oficjalnie poinformowano, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake nie zadebiutuje przed 2022 rokiem. Twórcy zamierzają poświęcić ten czas na dopracowanie gry, choć żadnych szczegółów nie podano.

Zdradzono też, że nie ma co oczekiwać nowych materiałów z odświeżonych Piasków Czasu na Ubisoft Forward. Gra nie pojawi się na tegorocznej prezentacji wydawcy organizowanej przy okazji targów E3 2021.

