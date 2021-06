Rainbow Six Quarantine to teraz Rainbow Six Extraction. Jest też nowy teaser

fot. Ubisoft

Rainbow Six Quarantine zapowiedziano na targach E3 2019. Od tego czasu nie dostaliśmy zbyt wielu informacji na temat tej produkcji, choć co jakiś czas pojawiały się na jej temat pewne plotki. W lutym na przykład usłyszeliśmy o planach zmiany tytułu i okazało się to prawdą, choć zamiast pojawiającego się w przeciekach Rainbow Six Parasite otrzymamy... Rainbow Six Extraction. Tak, to prawda - zdecydowanie można się w tym wszystkim pogubić. Pozostaje trzymać kciuki, że do premiery nazwa ta nie ulegnie już kolejnym modyfikacjom.

A co z samą premierą? Tutaj nic jeszcze nie wiadomo, choć prawdopodobnie szczegóły poznamy wkrótce. Gra ma być bowiem obecna na prezentacji Ubisoft Forward, która odbędzie się 12 czerwca o godzinie 21:00. Opublikowano również kolejny teaser CGI - materiał możecie obejrzeć poniżej.

Przypominamy, że Rainbow Six Extraction to kolejna odsłona popularnej serii strzelanek, tym razem nastawiona na kooperacyjną rozgrywkę w trzyosobowych drużynach.