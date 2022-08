Prince of Persia: Piaski Czasu Remake - wkrótce możemy zobaczyć grę w nowej odsłonie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Ujawnienie przez Ubisoft gry Prince of Persia: Piaski Czasu Remake spotkało się z dość chłodnym przyjęciem ze strony graczy. Skończyło się to na skasowaniu projektu i powrotu do desek kreślarskich, by poprawić to, co nie grało przy okazji pierwotnego ogłoszenia. Wygląda na to, że wydawca jest już gotowy, by ujawnić nową wizję nadchodzącej produkcji szerszemu gronu odbiorców. Wynika to z działan, jakie prowadzą w sieci.

W sieci bowiem, a konkretnie w serwisie PSN Profiles, pojawiła się lista osiągnieć / trofeów jakie posiada gra, i które będzie można w niej zdobyć. To istotna informacja dla tych, którzy na grę czekają. Zwykle bowiem lista osiągnieć pojawia się na krótko przed debiutem danej produkcji. To zaś wydaje się być konkretną sugestią, że wkrótce doczekamy się jakichś konkretów na temat nowych Piasków Czasu. Idealną okazją ku temu wydaje się wydarzenie Ubisoft Forward, które odbędzie się już 10 września.