Princess Peach: Showtime! - zwiastun gry z bohaterką serii Mario. Słynna księżniczka wreszcie w roli głównej!

fot. Nintendo

Princess Peach: Showtime! to nadchodząca gra w uniwersum Mario, jednak tym razem w centrum produkcji znajdzie się tytułowa księżniczka. Bohaterka stanie do walki z antagonistką o imieniu Grape i jej złoczyńcami znanymi jako Sour Bunch. Na szczęście nie będzie ona w tym zadaniu ani osamotniona, ani też bezbronna. Jej towarzyszką będzie niejaka Stella, a sama protagonistka, niczym Kirby, będzie mogła przyjmować formy o różnych umiejętnościach. W ten sposób uzyska ona dostęp między innymi do zdolności detektywistycznych czy pozna tajniki sztuk walki, co pozwoli jej skutecznie radzić sobie z przeciwnikami.

Zwiastun zdradza, że możemy spodziewać się zróżnicowanej rozgrywki, w której nie zabraknie elementów platformowych, akcji oraz łamigłówek. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje.

Princess Peach: Showtime! - zwiastun gry

Princess Peach: Showtime zadebiutuje 22 marca 2024 roku i dostępne będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.