The Sims 5 będzie grą free-to-play. EA potwierdza wcześniejsze plotki

fot. EA

W czerwcu tego roku w sieci pojawiły się informacje, które wskazywały na to, że The Sims 5 może być grą dostępną w modelu free-to-play. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone. W nowym wideo poświęconym produkcji znanej obecnie pod nazwą kodową Project Rene stwierdzono, że będzie to tytuł dostępny jako "free-to-download".

Szczegóły dotyczące monetyzacji nie zostały jeszcze ujawnione, ale zdradzono, że w grze nie znajdą się rozwiązania w stylu subskrypcji czy płatnej "energii", której brak ograniczałby postępy graczy. Można więc założyć, że zamiast tego EA postawi na typowy model free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami, a za gotówkę będzie można dokupywać pakiety z nową zawartością czy dodatkowe przedmioty. Na potwierdzenie tych domysłów trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Warto przypomnieć, że The Sims 4 przeszło na model free-to-play w październiku 2022 roku, a więc 8 lat po debiucie.

The Sims 5 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.