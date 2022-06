Prizefighter - zwiastun filmu Amazona. Russell Crowe boksuje rywali w walkach na gołe pięści

Amazon

Prizefighter przedstawi prawdziwą historię najmłodszego mistrza świata w boksie w historii. W 1800 roku Jem Belcher osiągnął to miano, wygrywając walki dzięki swojej szybkości, umiejętnościom i inteligencji. . Po wypadku, który mógł na zawsze zakończyć jego karierę, rozpoczyna długą, wyczerpującą drogę do zdrowia, która w końcu doprowadza go do walki na śmierć i życie.

W filmie Belchera gra Matt Hookings, który jest też scenarzystą i producentem filmu. W obsadzie jest też Russell Crowe oraz Bill Moseley, Marton Csokas, Jodhi May, Julian Glover, Lucy Martin i Glen Fox. Zobaczcie zwiastun:

Premiera filmu 22 lipca 2022 roku na platformie Amazon Prime Video.