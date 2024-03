Problem trzech ciał - co z 2. sezonem? Showrunnerzy chcą dotrwać do "Czerwonego Wesela"

Netflix

Reklama

1. sezon serialu Problem trzech ciał zakończył się sporym cliffhangerem. Nic więc dziwnego, że mimo mieszanych recenzji, wielu widzów czeka na dalszą część. Showrunnerzy David Benioff, Dan Weiss i Alexander Woo zaostrzają ich apetyt, zapowiadając, że 2. sezon będzie jeszcze lepszy. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy ten w ogóle powstanie.

fot. Netflix

Showrunnerzy chcą dotrwać do "Czerwonego Wesela"

Showrunnerzy już wcześniej nie kryli się z faktem, że chcieliby stworzyć kolejne części. Benioff w rozmowie z The Hollywood Reporter wspominał czasy, gdy nie byli pewni, czy dostaną zielone światło na 2. sezon Gry o Tron, ale czuli, że jeśli dotrwają do Czerwonego Wesela, to wszystko będzie dobrze. W przypadku Problemu trzech ciał jest podobnie:

Chodzi o coś, co ma wydarzyć się w 2. sezonie... sprawy szaleńczo wymykają się spod kontroli i dochodzi do sceny, po której - jeśli uda nam się ją zrealizować - wszystko będzie dobrze. Tak jak wtedy, gdy doszło do Czerwonego Wesela w Grze o Tron.

Rozmawiali też na ten temat z ludźmi od Netflixa. Benioff uważa, że Liu Cixin stworzył niesamowitą trylogię, a każda kolejna książka była lepsza od poprzedniej. Dlatego to takie ważne, by przetrwać do "Czerwonego Wesela" - czyli w tym wypadku do ważnej sceny z 2. sezonu.

fot. Netflix

Problem trzech ciał - co z 2. sezonem?

Pytanie jednak, czy 2. sezon w ogóle powstanie. Choć showrunnerzy wymarzyli sobie cztery części, to widzowie mogą mieć powody do obaw.

Po pierwsze, serial miał bardzo wysoki budżet - około 20 milionów dolarów za odcinek. Możliwe, że kilka lat temu, gdy dostał zielone światło, a streaming przeżywał złotą erę, łatwiej było zaakceptować tę kwotę niż teraz, gdy wiele serwisów mierzy się ze spadkiem oglądalności i ilości subskrybentów. Choć Netflix wciąż jest na szczycie, to taka inwestycja może okazać się zbyt ryzykowana i nieopłacalna, a jak wiemy, platforma nie ma oporów, by anulować seriale, które jej zdaniem nie przynoszą zadowalających wyników.

Optymistycznie z kolei może napawać marketing. Widać, że Netflix stara się jak najbardziej promować Problem trzech ciał, więc zależy mu na jego sukcesie. Poza tym Benioff i Weiss zostali zatrudnieni w ramach wieloletniej umowy o wartości co najmniej 200 milionów dolarów, więc Netflixowi raczej zależy na tej współpracy i budowaniu z nimi mocnych tytułów.

Jednak na razie 2. sezon Problemu trzech ciał nie dostał zielonego światła. Benioff potwierdził portalowi Games Radar:

Nie mamy jeszcze 2. sezonu, ale nadal musimy przeć do przodu pełną parą tak, jakbyśmy go już mieli. Ponieważ jeśli dostaniemy zielone światło na 2. sezon, to będziemy gotowi, by dostarczyć go widzom w rozsądnym czasie.

Najlepsze seriale science fiction 2023 wg naEKRANIE.pl

Chcemy podzielić się z Wami rankingiem najlepszych w ocenie redakcji naEKRANIE.pl seriali science fiction 2023 roku, obejmującą zarówno nowe produkcje, jak i te, które wróciły z kolejnymi sezonami.