Problem trzech ciał - Eiza Gonzalez ofiarą żartu twórców serialu. W ruch poszedł ChatGPT

fot. Netflix

Reklama

Za kulisami różnych produkcji dzieje się wiele rzeczy, ale zazwyczaj głośno robi się wyłącznie o tych negatywnych. Tym razem mamy przykład zabawnego, choć Eizie Gonzalez z pewnością początkowo nie było do śmiechu. David Benioff i Dan Weiss uwielbiają robić swoim aktorom żarty i nie inaczej było przy okazji Problemu trzech ciał. Ich ofiarą padła aktorka wcielająca się w Auggie Salazar, która otrzymała fałszywy monolog napisany przez ChatGPT.

Problem trzech ciał - Eiza Gonzalez w ramach żartu miała nauczyć się długiego monologu

Showrunnerzy mieli okazję rozmawiać z The Hollywood Reporter, gdzie opowiedzieli o dowcipie, który zrobili Gonzalez:

Weiss: Daliśmy Eizie monolog – trzystronicowy tekst napisany w większości przez ChatGPT, którego miała się nauczyć na następny dzień. Benioff: Zleciliśmy to ChatowiGPT, potem musieliśmy to przeczytać i sprawić, by wyglądało jak potencjalny scenariusz.

Monolog dotyczył kwestii basenu. Ponieważ jedna strona to mniej więcej jedna minuta czasu ekranowego serialu, trzystronicowy monolog oznacza w zasadzie trzyminutowe przemówienie, co dla samotnego aktora, który musi to wszystko powiedzieć bez żadnego zająknięcia, jest wiecznością. Ale przemówienie nie było tylko długie i w dużej mierze bezsensowne, ale zawierało konieczność nauczenia się około 50 lub 60 cyfr liczby Pi po przecinku.

Na szczęście prank nie zaszedł zbyt daleko. Producentka wykonawcza Bernadette Cailfield zainterweniowała i zapewniła Gonzalez, że był to tylko żart twórców Problemu trzech ciał.

Weiss dodał, że wszyscy nie chcieli dokładać sobie dodatkowej pracy, gdyż i tak mieli na głowie mnóstwo innych spraw związanych z produkcją. Dodał, że nie zamierzali zbyt długo ciągnąć tego żartu, nie tylko ze względu na aktorkę, ale również ekipę, która mogłaby zostać obciążona dodatkowymi obowiązkami.

Na planie Gry o Tron dochodziło do podobnych żartów. Kit Harington otrzymał fałszywy scenariusz, w którym Jon Snow miał mieć spaloną twarz, a aktor miał przez resztę serialu wyglądać jak ghul. Z kolei John Bradley otrzymał informację, że jego postać, Samwell Tarly, w końcu dostanie nowy kostium. Aktor został wysłany na przymiarkę, gdzie przebrano go w absurdalny strój w stylu Henryka VIII, który był duży i fioletowy.

Problem trzech ciał - fabuła, gdzie oglądać?

Fatalna decyzja młodej kobiety podjęta w Chinach w latach 60. XX wieku odbija się w przestrzeni i czasie na grupie genialnych współczesnych naukowców. Gdy prawa natury wymykają się spod kontroli, piątka byłych współpracowników spotyka się ponownie, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Serial dostępny na platformie Netflix.