Problem trzech ciał - klip pokazuje wirtualną grę. John Bradley przyjął rolę w ciemno

W ramach promocji serialu Problem trzech ciał opublikowano nowy fragment. Zwiastuny oraz pierwszy klip pokazywały, że jedną z istotnych rzeczy fabularnych jest tajemnicza wirtualna gra. Nowy klip właśnie odkrywa widzom, jak inna bohaterka tym razem wchodzi do tego świata.

Problem trzech ciał - fragment

Problem trzech ciał - John Bradley o angażu

W rozmowie z Deadline aktor John Bradley przyznał otwarcie, że przyjął rolę totalnie w ciemno. Nie wiedział, co to będzie za serial, o czym jest i nic innego poza faktem, że robią go David Benioff i Dan Weiss, z którymi pracował przy Grze o tron.

- David i Dan skontaktowali się ze mną i powiedzieli: "robimy coś nowego, nie powiemy ci co to jest, ale mamy rolę napisaną dla ciebie". To było najłatwiejsze "tak" w mojej karierze. Pracowałem z nimi przez lata i dobrze ich znam, a oni mnie. Byłem pewien, że dadzą mi postać, która została napisana tak, bym mógł użyć moich mocnych stron.

Problem trzech ciał - premiera serialu w Netflixie już 21 marca 2024 roku. Projekt oparty jest na kultowej książce chińskiego autora, która jest popularna na całym świecie.