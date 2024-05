Netflix zgarnia Morgana Freemana do studia. Życie na planecie Ziemia doczeka się "iteracji"

fot. Netflix

Życie na planecie Ziemia, niesamowity dokument Netflixa, doczeka się "następnej iteracji". Tym samym Morgan Freeman znów będzie narratorem historii, a Steven Spielberg zajmie się produkcją wykonawczą. Niezatytułowany serial ma przedstawiać losy dinozaurów.

Życie na planecie Ziemia - co wiadomo o nowym projekcie?

W przeciwieństwie do znanego dokumentu, wygląda na to, że nadchodzący program będzie znacznie krótszy - Netflix zamówił jedynie cztery epizody. Co więcej, serial skupi się wyłącznie na dinozaurach. Silverback Films znów podejmuje współpracę z Amblin Documentaries, aby opowiedzieć historię o ich "wzroście i upadku - tym, skąd dinozaury pochodzą, czemu miały znaczenie, jak ewoluowały i w jaki sposób dotknął ich ostateczny los".

Tak Dan Tapster, showrunner z Silverback Films, opisuje nową produkcję:

- To niezwykły przywilej móc przenieść najbardziej kultowe stworzenia w historii Ziemi na ekran. Ten serial, obejmujący 170 milionów lat, zanurzy widzów w inspirującym świecie dinozaurów, ukazując majestat i dramat ich życia z dotąd niespotykaną szczegółowością.

Reżyserem projektu jest Nick Shoolingin-Jordan. Oprócz Spielberga, producentami wykonawczymi są Keith Scholey, Darryl Frank oraz Justin Falvey.

Życie na planecie Ziemia - wszystkie osiem odcinków jest dostępnych na platformie Netflix.