Producentka MCU zapowiada więcej różnorodności na ekranie

Serialami wprowadzono widzów w 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela, a niedługo pierwszym filmem po dwóch latach przerwy będzie Czarna wdowa. Rozpoczyna się zatem nowy rozdział dla MCU, który według wcześniejszych zapowiedzi producentów, ma być zdecydowanie bardziej różnorodny. Victoria Alonso, producentka Marvela po raz kolejny zapowiedziała, że możemy niedługo spodziewać się większej liczby bohaterów reprezentujących mniejszości seksualne.

Producentka wyjaśniła, że to wymaga czasu, ale chcą na ekranie tworzyć reprezentację dzisiejszego świata. Może nie stanie się to od razu, ale mają dołożyć wszelkich starań, aby konsekwentnie reprezentować mniejszości. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwszą biseksualną postacią w Kinowym Uniwersum Marvela okazał się Loki. Potwierdzono to w 3. odcinku jego solowego serialu. Alonso tak skomentowała to dla portalu Variety:

Jeśli mam być szczera, to nic wielkiego. Jest tym, kim mu pasuje być, to pasowało do jego charakteru. Nie robimy tego, ponieważ jest to uznawane za politycznie poprawne lub niepoprawne. Jest jak jest. Nie zapominaj, czytamy komiksy. Staramy się podążać za nimi do samego końca. W komiksach więc taki właśnie był.

W filmie Avengers: Koniec gry po raz pierwszy pokazano postać homoseksualną. Była krótka rola reżysera filmu, Joe Russo. Kolejną postacią okazał się Loki, zaś w planowanym Eternals mamy otrzymać pierwszy homoseksualny związek między postaciami Briana Tyree Henry i Haaza Steimana. Wątek LGBT zasugerowała też Tessa Thompson w kontekście filmu Thor: Love and Thunder, gdzie jej postać Valkyrie miałaby poszukiwać "królowej".