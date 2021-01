Project 2021A – tajemnicza gra VR od Bethesda Softworks

Bethesda

Deweloperzy niechętnie rozmawiają o produktach we wczesnej fazie wdrożeniowej, jednak czasami regulacje prawne zmuszają ich do ujawnienia części informacji o nowych tytułach. Tak stało się z tajemniczą grą Project 2021A od Bethesda Softworks. Wspomniany tytuł pojawił się na stronie klasyfikacyjnej australijskiego rządu, na której publikowane są informacje o dziełach kultury dopuszczonych do dystrybucji na tamtejszym rynku.

Deweloperzy odpowiedzialni za serię The Elder Scrolls zrobili jednak co w ich mocy, aby zdradzić jak najmniej na temat nadchodzącej produkcji. Roboczy tytuł Project 2021A w żaden sposób nie sugeruje, czy będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym dziełem, czy może grą osadzoną w jednym ze znanych nam uniwersów. Jedno jest jednak pewne – będzie to produkcja przeznaczona dla dorosłych, którą odpalimy na goglach VR.

Jednym z nadrzędnych celów istnienia australijskiej witryny klasyfikacyjnej jest określenie, dla jakiej grupy docelowej przeznaczone jest dane dzieło. W przypadku Project 2021A mamy do czynienia z tytułem poruszającym kontrowersyjną tematykę, w którym występuje dużo przemocy oraz nieco przekleństw. Ponadto w grze dostępny jest jakiś rodzaj aktywności sieciowej. Z tego powodu Project 2021A sklasyfikowano jako produkcję VR przeznaczoną do grupy wiekowej R 18+. Nie znajdziemy w niej za to treści związanych z używkami, nagością bądź seksem.

Niestety, to wszystko, co obecnie wiemy o tym tajemniczym tytule. Być może będzie to następca Doom VFR z 2017 roku, który również otrzymał klasyfikację R 18+ albo nowa odsłona Quake’a. Nie można także wykluczyć, że mamy tu do czynienia z zupełnie nową franczyzą.

O tym, czym tak naprawdę jest Project 2021A dowiemy się dopiero wtedy, kiedy zespół Bethesda Softworks będzie gotowy, aby szerzej opowiedzieć o nowym tytule. Targi E3 2021 wydają się idealnym momentem, aby zaprezentować nową, dużą produkcję wykorzystującą potencjał technologii VR.