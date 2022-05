Projektor zamiast telewizora dla gracza? Z Optoma UHD55 to możliwe

fot. Optoma

Ten projektor o jasności 3600 lumenów oferuje imponujący współczynnik kontrastu 1200000:1 i rozmiar obrazu do 300 cali (z odległości ok. 8 metrów). Ale co z graniem? Jeżeli priorytetem jest jakość obrazu, UHD55 pozwala grać w 4K przy 60Hz i solidnym czasie reakcji 16ms. Osoby oczekujące lepszej wydajności mogą obniżyć rozdzielczość do 1080p, aby zwiększyć częstotliwość odświeżania do płynnych jak roztopione masełko 240Hz i cieszyć się imponującym czasem reakcji 4ms. Te 240 Hz to już wprawdzie lekka przesada, bo zarówno PS5, jak i Xbox Series X osiągają obecnie maksymalnie 120 klatek na sekundę, więc wyższe odświeżanie w grach zapewni tylko wysokiej klasy komputer gamingowy. Do tego dochodzi HDR10 oraz HLG HDR.

Oczywiście do projektora można podłączyć każdy sprzęt wysyłający sygnał AV, ale Optoma UHD55 jest też samodzielnym odtwarzaczem treści dzięki połączeniu z siecią oraz aplikacjom do ściągnięcia, jak Netflix czy YouTube. No i na koniec cena – projektor Optoma UHD55 kosztuje około 7600 zł. Nie jest to może najtańszy sprzęt na świecie, ale w porównaniu z innymi projektorami 4K wygląda na niezłą okazję. No i można wokół niego zbudować naprawdę imponujący pokój gracza lub salkę kinową, bo za taką cenę nie znajdziecie sprzętu, który może wyświetlić obraz 4K o przekątnej do 7,5 metra!

