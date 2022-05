Co z grami Marvela po przejęciu Eidos i Crystal Dynamics przez Embracer Group? Mamy odpowiedź

fot. Square Enix

Tegoroczny maj rozpoczął się od naprawdę interesującej wiadomości: szwedzki koncern Embracer Group poinformował o przejęciu studiów Crystal Dynamics, Eidos oraz Square Enix Montreal za łączną kwotę 300 milionów dolarów. Jednocześnie pozyskał on tym samym prawa do gier, które do tej pory znajdowały się w rękach Square Enix, takich jak Tomb Raider czy Deus Ex.

Wśród nich znajdowały się również produkcje na licencji Marvela, a konkretnie nastawione na kooperacyjną rozgrywkę w sieci Marvel's Avengers oraz singlowi Strażnicy Galaktyki. Niektórzy zaczęli zastanawiać się, jak będą wyglądać dalsze losy tych gier. Całą sprawę postanowił nieco rozjaśnić Lars Wingefors, prezes Embracer Group, w trakcie konferencji prasowej.

Wszystkie gry tworzone przez te studia są uwzględnione w umowie. Do domknięcia transakcji potrzebne są jednak pewne zewnętrzne zgody od zewnętrznych podmiotów. Wspomniane licencje mogą wymagać takich właśnie zgód.

Wygląda więc na to, że wszystko zależeć będzie od decyzji Disneya. Jeśli nie zdecydują się oni na przedłużenie licencji, to może to oznaczać koniec obu wymienionych powyżej produkcji.

