Prosta sprawa - zwiastun polskiego serialu akcji. Mściciel spuszcza łomot zbirom

Prosta sprawa ma być czymś nowym w świecie polskich seriali, bo to serial akcji. Za sterami stoi Cyprian T. Olencki, który jest scenarzystą i reżyserem. Jego dokonania oglądaliśmy w hicie Furioza, z którego ściągnął on też Klaudiusz Dwulita - człowieka odpowiedzialnego w obu projektach za zdjęcia. Głównego bohatera gra Mateusz Damięcki, który również grał jedną z głównych ról w Furiozie. Projekt powstał na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa Wojciecha Chmielarzza.

Prosta sprawa - zwiastun

Prosta sprawa - o czym jest serial?

Opowieść skupia się na mężczyźnie, który przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 złotych długu swojemu przyjacielowi, Prostemu. Okazuje się, że kumpel ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii, a teraz jest przez nią poszukiwany. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Idzie na wojnę z gangsterami, ryzykując wszystko. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z mafią jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

Tak na temat serialu Prosta sprawa wypowiada się jego twórca:

- Zawsze lubiłem kino gatunku. Prosta sprawa to, mam nadzieję, takie właśnie gangsterskie kino gatunku, ale dziejące się w specyficznych polskich realiach na polsko-czesko-niemieckim pograniczu. Mamy Bezimiennego bohatera, który musi pokonać gangsterów. Ryzykuje własne życie, aby bezinteresownie ocalić słabszych. Jest mnóstwo scen akcji, strzelanin, bójek, mamy ucieczki samochodowe i też, mam nadzieję, dość specyficzny humor sytuacyjny. A więc wszystko to, co charakteryzuje takie opowieści. Mateusz Damięcki, Iza Kuna, Piotr Adamczyk, moim zdaniem, w zaskakujących rolach, mocno odmiennych od ich dotychczasowego emploi. Nowe pokolenie aktorów, Magda Wieczorek, Mateusz Kmiecik, Mateusz Więcławek, Maciej Musiał, czy, uwaga, Krzysztof Zalewski; wszyscy stworzyli bardzo fajne i wyraziste postaci. Nie mogę doczekać się reakcji publiczności, mam nadzieję, że podzieli mój entuzjazm.

Serial Prosta sprawa ma liczyć 6 odcinków. W obsadzie są także Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Iza Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski, Daniel Olbrychski oraz Piotr Adamczyk w roli głównego czarnego charakteru.

Prosta sprawa - premiera w CANAL+ online i w CANAL+ PREMIUM odbędzie się 17 maja 2024 roku.