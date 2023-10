Prosty trik pozwala zainstalować Windows 11 na starszych komputerach

fot. Microsoft

Reklama

Jednym z głównych powodów stosunkowo niskiego wskaźnika adopcji systemu Windows 11 są jego rygorystyczne wymagania sprzętowe, które uniemożliwiają aktualizację nawet niektórych nowszych komputerów do tego systemu operacyjnego. Co więcej, Microsoft wprowadził również obowiązek stosowania Trusted Platform Module 2.0 w systemie Windows 11, tym sposobem jeszcze bardziej ograniczając liczbę urządzeń, na których można zainstalować nowy system operacyjny.

Wprawdzie przedsiębiorczy użytkownicy odkryli nieoficjalne sposoby na ominięcie tych wymagań sprzętowych i zainstalowanie systemu Windows 11 na nieobsługiwanych maszynach, niektórzy znaleźli teraz prostą metodę obejścia ograniczeń bez uciekania się do skomplikowanych sztuczek lub narzędzi innych firm. Jak zauważył użytkownik Twittera Bob Pony, proste dodanie komendy „/product server” do pliku setup.exe w katalogu instalacyjnym systemu Windows 11 pozwala użytkownikom ominąć ograniczenia i zainstalować system Windows 11 na praktycznie dowolnym komputerze.

https://twitter.com/TheBobPony/status/1710915255465873560

Warto zauważyć, że metoda ta została pierwotnie opisana przez innego użytkownika Windows 11, który ponad rok temu na wietnamskim forum informował o swoim odkryciu. Jednak do niedawna pozostawało to niezauważone i dopiero użytkownik Twittera Tomy Kwong zwrócił uwagę na oryginalny post. Jak informują użytkownicy, sztuczka „/product server” działa w najnowszej wersji Canary systemu Windows 11. W niedalekiej przyszłości okaże się, czy Microsoft zamknie tę lukę.

Osoby zainteresowane instalacją systemu Windows 11 na nieobsługiwanych komputerach powinny mieć świadomość, że system operacyjny działa dobrze na większości urządzeń zgodnych z systemem Windows 10. Jednak niektóre pomniejsze funkcje wymagające nowszego sprzętu i TPM 2.0 mogą nie działać na tych urządzeniach. Niemniej jednak, ta metoda powinna ułatwić aktualizację do Windows 11 ze starszych wersji systemu Windows, umożliwiając użytkownikom korzystanie z nowych funkcji i ulepszonych zabezpieczeń zapewnianych przez najnowszy system operacyjny Microsoftu.

Windows 11 spotkał się z ogólnie pozytywnymi opiniami użytkowników na całym świecie. Wciąż jednak boryka się z kilkoma uporczywymi problemami, które uniemożliwiły mu osiągnięcie sukcesu. Dwa lata po premierze system operacyjny nadal pozostaje w tyle za Windows 10 pod względem ogólnego udziału w rynku. Według Statcounter najnowszy system operacyjny Microsoftu jest zainstalowany na 23 procentach wszystkich komputerów PC na całym świecie, podczas gdy Windows 10 działa na 71 procentach wszystkich komputerów z systemem Windows.

Wprawdzie ta nowa metoda może zachęcić bardziej zaawansowanych użytkowników do aktualizacji Windows do najnowszej wersji systemu operacyjnego, to jednak mało prawdopodobne jest, żeby w najbliższym czasie pomogła Windows 11 zrzucić Windows 10 z pozycji dominującej wersji systemu operacyjnego Microsoftu.