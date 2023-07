Przejścia - przyznana kategoria wiekowa próbą cenzury kulturowej? Reżyser nie kryje rozczarowania

SBS Distribution

NC-17 to najwyższa kategoria wiekowa, jaką MPAA może przyznać ocenianej produkcji. Takie ograniczenie otrzymał niedawno film Przejścia, co znaczy, że na salę kinową nie zostałby wpuszczony nikt poniżej 17. roku życia, a nawet niektóre kina nie wyświetlałyby go u siebie.

W rozmowie z Los Angeles Times reżyser Ira Sachs odniósł się do zaistniałej sytuacji.

{Ocena MPA} jest dość niebezpieczna, szczególnie w kulturze, która już walczy w tak ekstremalny sposób z możliwością pokazywania LGBT. Jesteśmy głodni filmów, które są bliskie naszemu doświadczeniu – mówił.

Nastroje Sachsa poparł dystrybutor filmu, MUBI, informując o tym, że film Przejścia zostanie wydany bez kategorii wiekowej w kinach w Nowym Jorku i Los Angeles 4 sierpnia, a następnie w kolejnych lokalizacjach.

MUBI zgłosił do MPA Przejścia w oczekiwaniu na kinową premierę w Stanach Zjednoczonych. Nieoczekiwanie otrzymaliśmy ocenę NC-17, co może ograniczyć możliwość wyświetlania filmu w niektórych kinach w całym kraju. Jesteśmy głęboko rozczarowani decyzją MPA; MUBI oficjalnie odrzucił przyznanie tej kategorii NC-17. MUBI pozostaje zdeterminowany, aby wypuszczać Przejścia w całym kraju w oryginalnej wersji, zgodnie z zamierzeniami twórcy filmu, z naszym pełnym wsparciem, bez oceny i cięć - informował reżyser.

Sachs odniósł się jeszcze do sposobu oceniania przez MPA:



Jest jak w latach 50. Mówimy o radzie, która jest niewidoczna, która nie ujawnia swoich zasad, która istnieje w ciszy. Mówimy o wybranej grupie ludzi, którzy mają pewne skłonności, które wydają się być antygejowskie, przeciwne postępowi i seksowi – wiele rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam. Nie da się oddzielić filmu od tego, czym jest. To film bardzo otwarty na temat miejsca doświadczeń seksualnych w naszym życiu. A zmiana tego teraz oznaczałaby stworzenie zupełnie innego filmu - tak o Przejściach mówił Sachs.

Przejścia - fabuła filmu

Film przedstawia historię Tomasa (Franz Rogowski), niemieckiego filmowca, którego małżeństwo z Martinem zostaje wystawione na próbę, gdy Tomas wdaje się w gorący romans z młodą Agathe (Adèle Exarchopoulos). Martin rozpoczyna własny pozamałżeński romans, czym wzbudza zazdrość i odzyskuje uwagę męża, a Tomas musi zdecydować czy ratować małżeństwo czy pozwolić mu dobiec końca.