Przeminęło z wiatrem znowu na HBO Max w Stanach Zjednoczonych

HBO Max 10 czerwca usunęło ze swojej oferty kultowy film Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Jak tłumaczyły wtedy władze serwisu w oficjalnym oświadczeniu, film ten jest produktem swoich czasów i przedstawia niektóre etniczne i rasowe uprzedzenia, które niestety były powszechne w społeczeństwie amerykańskim. WarnerMedia potępiło te ukazane w produkcji stereotypy, które uznaje za sprzeczne z wartościami reprezentowanymi przez spółkę. HBO Max zapowiedziało też wtedy powrót filmu na platformę, jednak z omówieniem kontekstu historycznego.

Mamy tego potwierdzenie, ponieważ 25 czerwca produkcja ponownie zawitała na HBO Max. Zawiera teraz trzy krótkie materiały wideo wyjaśniające kontrowersyjne elementy filmu. Odcinkom nadano tytuły: Silent Sunday Nights, The Complicated Legacy of Gone With The Wind oraz Hattie McDaniel: What a Character!. Zawarte w nich jest wyjaśnienie kontekstu, ale mamy także zapis panelu dyskusyjnego o kulturowym znaczeniu filmu oraz dokument o Hattie McDaniel, czarnoskórej aktorce, która jako pierwsza w historii zdobyła Oscara. Jednak ze względu na kolor skóry, nie mogła brać udziału w gali.

