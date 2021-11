Przemytnik Squid Game z wyrokiem śmierci w Korei Północnej

fot. Materiały Prasowe

W Korei Północnej skazano na śmierć mężczyznę, który przemycił z Chin kopie serialu Squid Game, które później sprzedawał na pendrive'ach. Jego wyrok wykona pluton egzekucyjny. Nie oznacza to, że tylko on został ukarany.

Jeden z uczniów szkoły średniej kupił pendrive z zawartością serialu i umożliwił seans swoim kolegom z klasy. Według doniesień Radio Free Asia, nastolatek otrzymał karę dożywocia. Jednak miejscowi twierdzą, że bogaci rodzice byli w stanie przekupić władze, aby uchronić syna przed wyrokiem.

Ze źródła czytamy, że resztę chłopców skazano na 5 lat ciężkich robót. Rząd "pouczył" również nauczycieli i administratorów szkół, do których uczęszczali protegowani. Pracownicy zostali zwolnieni z pracy i grozi im zesłanie do odległych kopalni.

fot. materiały prasowe Netflix

Według Radio Free Asia, kopie brutalnego dramatu dotarły do "odizolowanego kraju, pomimo najlepszych starań władz, by trzymać z dala zagraniczne media". Zaczęły one rozprzestrzeniać się wśród ludzi na pendrive'ach i kartach SD. Dystopijny świat serialu, w którym zmarginalizowani ludzie stają przeciwko sobie w tradycyjnych dziecięcych grach o ogromne nagrody pieniężne, a przegrani uczestnicy są zabijani, odbija się szerokim echem wśród mieszkańców Korei Północnej. Zwłaszcza, gdy społeczeństwo wykonuje "ryzykowne zawody i zajmuje niepewne stanowiska".

Wszystko zaczęło się w zeszłym tygodniu, gdy uczeń szkoły średniej potajemnie kupił pamięć USB zawierającą południowokoreański dramat Squid Game i "oglądał go z jednym ze swoich najlepszych przyjaciół w klasie". Chłopcy pochwalili się sytuacją i przekazali nośnik rówieśnikom. Nastolatkowie zostali przyłapani przez rządową Grupę Biura Nadzoru 109, która specjalizuje się w przechwytywaniu nielegalnych materiałów wideo.

Aresztowanie siedmiu uczniów jest pierwszym przypadkiem zastosowania przez rząd nowo uchwalonej ustawy o "Eliminacji reakcyjnej myśli i kultury" w sprawie dotyczącej nieletnich. Prawo, ogłoszone w zeszłym roku, przewiduje maksymalną karę śmierci za oglądanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie mediów z krajów kapitalistycznych, zwłaszcza z Korei Południowej i USA.

Radio Free Asia, prywatna rozgłośnia nadająca w dziewięciu językach azjatyckich, skomentowała sprawę w sposób następujący:

Za przemyt i oglądanie seriali z krajów kapitalistycznych w Korei Północnej grozi kara śmierci lub dożywocia. Niestety przekonali się o tym uczniowie oraz przemytnik, którzy złamali zasady i dokonali przestępstwa.