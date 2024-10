W USA pojawi się przycisk do prostego anulowania subskrypcji. To koniec z niesprawiedliwymi praktykami

fot. Vip+

BBC poinformowało o nowym zarządzeniu amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. Wprowadzi ona rozwiązanie mające na celu ułatwienie subskrybentom anulowanie wykupionego pakietu. Dotyczy to m.in. serwisów streamingowych, ale nie tylko. Konkretnie firmy będą zobowiązane do wprowadzenia przycisku, za którego pomocą będzie można łatwo zrezygnować z danej subskrypcji zamiast przeklikiwać kolejne okienka lub musieć rozmawiać z konsultantami w tej sprawie. Anulowanie subskrypcji ma być w zamyśle tak samo proste, co jej wykupienie. Przedsiębiorcy, również tacy jak właściciele sklepów lub siłowni, będą musieli pytać konsumenta o zgodę przed pobraniem miesięcznej opłaty lub zmianą bezpłatnego planu na taki, za który opłata się należy.

Nowa zasada ma wejść w życie w przeciągu 6 miesięcy.

Lina Khan z Federalnej Komisji Handlu mówi:

Zbyt często przedsiębiorcy zmuszają ludzi do błądzenia po okienkach celem anulowania subskrypcji. Nowe zasady raz na zawsze ukrócą podobne praktyki i sztuczki. To zaoszczędzi czas i pieniądze Amerykanów. Nikt nie powinien płacić za daną usługę dłużej niż tego chce.

Cała sprawa ma związek z podobnymi przypadkami, o które oskarżono m.in. Amazon. Serwis miał wprowadzać konsumentów w błąd podczas kupowania subskrypcji, która była automatycznie przedłużana bez wiedzy użytkownika. Podobne problemy były z Adobe, które z kolei utrudniało anulowanie subskrypcji zawiłymi procesami prowadzącymi ku temu oraz ukrytymi opłatami za rezygnację.

Obie firmy zaprzeczyły takim praktykom.