Joker: Folie a deux w VOD szybciej niż jedynka. Prime Video oferuje już przedsprzedaż

Warner Bros.

Joker: Folie a deux to kompletna porażka finansowa, która Warner Bros. z pewnością przyniesie straty. Film nie spodobał się ani krytykom ani publiczności. Nawet Paul Schrader miał do niego wiele zarzutów i postanowił wyjść z kina w trakcie seansu na zakupy. W chwili pisania tego tekstu nowy film z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą w rolach głównych ma 33% pozytywnych opinii od krytyków i 32% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes.

To duży spadek względem poprzednika, który zarobił ponad miliard dolarów mimo kategorii tylko dla dorosłych. Warner Bros. będzie szukało swojej szansy na rekompensatę strat w premierze VOD. Według Variety Joker: Folie a deux będzie dostępny do kupienia od 29 października 2024 roku. Dla porównania pierwsza część była dostępna w domach do kupienia dopiero na dwa miesiące po kinowej premierze. Na ten moment nie wiadomo, co z polską datą premiery VOD. Natomiast w serwisie Prime Video można już składać zamówienia w przedsprzedaży. Joker: Folie a deux w wersji Ultra HD kosztuje 64,99 zł.

