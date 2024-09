Przyjaciele powrócą w nowym wydaniu. Max szykuje teleturniej z okazji 30-lecia serialu

fot. Warner Bros. Discovery

Max ogłosił nowy teleturniej inspirowany serialem Przyjaciele. Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie premiery pierwszego sezonu popularnego serialu i z tej okazji platforma przygotowała specjalną niespodziankę dla fanów. Fast Friends to czteroodcinkowy teleturniej, który zostanie nakręcony w The Friends Experience: The One in New York, który jest dwupiętrową atrakcją o powierzchni ponad 1579 metra kwadratowego, obejmującą 18 pokoi wypełnionych najróżniejszymi aktywnościami, scenografiami inspirowanymi serialem oraz czystą nostalgią.

Fast Friends - zapowiedziano teleturniej dla fanów Przyjaciół

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym:

Od ścigania się po mieszkaniu Rachel i Moniki po bieganie po kawalerskim mieszkaniu Joey'a i Chandlera, aż po wypicie kawy w Central Perk – fani będą przeżywać swoje ulubione chwile, będąc poddawani próbie z ciekawostkami, łamigłówkami i grami, które sprawią, że nawet najbardziej zatwardziali fani Przyjaciół mogą liczyć na wyzwanie.

Główna nagroda w teleturnieju nie została jeszcze ujawniona. Uczestnicy Fast Friends będą mogli powalczyć również o tytuł najlepszych fanów Przyjaciół.

Fast Friends będzie kręcone w październiku. Producentem programu jest Warner Bros. Unscripted Television we współpracy z Warner Horizon. Producentami wykonawczymi nowego czteroczęściowego teleturnieju są Dan Sacks, Bridgette Theriault, Dan Norris oraz Richard Burgio.

Fast Friends – data premiery nie jest jeszcze znana.