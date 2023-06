PS Plus w czerwcu z bardzo zróżnicowaną ofertą. Sony ujawniło nowe gry dla abonentów Essential

fot. Frontier Developments

Sony ujawniło szczegóły dotyczące oferty PS Plus Essential w czerwcu. Abonenci ponownie otrzymają trzy produkcje i tym razem są one naprawdę zróżnicowane. Użytkownicy dostaną bowiem możliwość zagrania w Jurassic World Evolution 2, czyli symulator zarządzania własnym parkiem z dinozaurami, sportowe NBA 2K23 oraz bardzo klimatyczne Trek to Yomi.

Wszystkie te trzy gry będzie można przypisać do swojego konta i ograć na konsolach PlayStation 4 i PS5 już od 6 czerwca. Do tego samego dnia możecie skorzystać z majowej oferty, w ramach której udostępniono GRID Legends, Chivalry 2 i Descenders.

PlayStation Plus Essential - oferta na czerwiec 2023

Przypominamy, że PS Plus Essential to podstawowy wariant abonamentu Sony. Zainteresowani mogą sięgnąć również po pakiety Extra i Premium, które oferują więcej korzyści, w tym dostęp do dużej biblioteki gier.