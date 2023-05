Nowy Wiedźmin się rozrasta. Kolejne osoby dołączyły do zespołu tworzącego grę

fot. CD Projekt

CD Projekt podczas spotkania inwestorskiego ujawnił plany dotyczące niedalekiej przyszłości. Te związane z marką Wiedźmin zaczynają się krystalizować, a studio zaczyna przerzucać coraz więcej osób do prac przy projekcie. Ujawniono, że liczba programistów, która pracuje nad kolejną odsłoną serii została zwiększona do 220 osób, a wkrótce zespół ten ponownie się powiększy, tym razem o ludzie aktualnie zajmujących się Widmem Wolności, fabularnym dodatkiem do Cyberpunk 2077.

220 osób to sporo, choć warto przypomnieć, że przy poprzedniej odsłonie serii o Wiedźminie stale pracowało około 250 programistów, podczas gdy przy Cyberpunk 2077 zatrudniano ich ok. 500. Nad nadchodzącym rozszerzeniem ma zaś pracować około 400 osób.

Studio potwierdziło również, że na tegorocznym Summer Game Fest zobaczymy w akcji DLC Widmo wolności.