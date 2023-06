Sony pójdzie w ślady Microsoftu? Gry na wyłączność od premiery w PS Plus?

fot. SIE

Dlaczego warto posiadać Xbox Game Pass? Bo Microsoft w ramach usługi swoje tytuły na wyłączność udostępnia już w dniu ich premiery. Z Sony jest inaczej. Pomimo kilku wariantów cenowych w PS Plus nie zobaczyliśmy głównych hitów z PlayStation dostępnych w dniu premiery. Gracze narzekają na taki obrót sprawy i w końcu Sony, pod naciskiem pytań mediów branżowych, jak i samych graczy, musiało się nad tematem pochylić.

Nick Maguire, szef subskrypcji w PlayStation, w rozmowie z GamesIndustry, oznajmił, że póki co model dystrybucji, jaki stosuje PlayStation się sprawdza, a jeśli coś się sprawdza, to po co to zmieniać? Mówiąc, że się sprawdza, miał na myśli udostępnianie tytułów w usłudze PS Plus w toku ich żywotności, a nie w dniu premiery. Dlatego też Sony nie zamierza rezygnować z tej strategii i będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.

Udostępnianie tytułów nieco później w toku ich życia oznacza, że możemy dotrzeć do większej liczby konsumentów w 12, 18 czy 24 miesiące po premierach tych produkcji - mówi Maguire.

Maguire ujawnił również, że ciągu minionych 12 miesięcy na 10 najpopularniejszych tytułów w PS Plus, trzy to produkcje na wyłączność. Są nimi Marvel Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, czy nawet Ratchet & Clank: Rift Apart.

Jak widać każda z korporacji ma zupełnie inne biznesowe podejście do klienta i swoich gier. Ciekawe, kto w rozrachunku wychodzi na tym lepiej, Microsoft z XGP czy Sony z PS Plus?