PS Plus Essential w kwietniu. Sackboy: Wielka przygoda i dwie inne gry trafią do abonentów

fot. SIE

Sony ujawniło listę gier PlayStation Plus Essential na kwiecień 2023 roku. Abonenci usługi będą mogli odebrać trzy produkcje i będą to Sackboy: Wielka Przygoda, czyli trójwymiarowa platformówka z sympatycznym bohaterem w roli głównej, wymagające Tails of Iron oraz Meet Your Maker. Ten ostatni tytuł pojawi się w abonamencie japońskiej firmy w dniu swojego debiutu i zapowiada się ciekawie, bo będzie to pierwszoosobowa strzelanka, w której gracze będą próbowali przebrnąć przez wymagające poziomy stworzone przez... innych graczy.

Poniżej możecie zapoznać się z przedstawieniem poszczególnych gier na wideo, które przygotowała ekipa PlayStation Access.

Wszystkie wymienione powyżej gry trafią do PS Plus Essential już w najbliższy wtorek, 4 kwietnia. Pamiętajcie, że do tego dnia macie czas, by skorzystać z poprzedniej, marcowej oferty, w której skład wchodzi między innymi Battlefield 2042.