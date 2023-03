The Cycle: Frontier - wystartował 3. sezon rozgrywek. Gracze zmierzą się z latajacym Howlerem

fot. YAGER

Sieciowa strzelanka pierwszoosobowa The Cycle: Frontier, oferująca rozgrywkę PvPvE, doczekała się kolejnego, trzeciego już sezonu. Tym razem wprowadza on nie tylko poprawki i zmiany balansu, ale również nowego, latającego potwora o nazwie Howler, z którym przyjdzie zmierzyć się graczom. Walka z nim ma być wymagająca, ale osoby, którym uda się go pokonać, mogą liczyć na wyjątkowe nagrody.

Oprócz tego 3. sezon to także dodatkowe środki antycheat mające na celu uczynienie zabawy bardziej sprawiedliwą. Sprawią one, że oszuści będą mieli utrudnione zadanie jeśli chodzi o obchodzenie blokad. Ciekawie zapowiada się także nowy system odszkodowań dla ofiar cheaterów. Dzięki niemu gracze, którzy poniosą śmierć z ręki oszusta, będą mogli odzyskać swoje utracone w ten sposób przedmioty.

The Cycle: Frontier - zwiastun 3. sezonu

The Cycler: Frontier dostępne jest na PC w biznesowym modelu free to play, co oznacza, że wszyscy zainteresowani mogą rozpocząć zabawę za darmo.