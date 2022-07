PS Plus Essential w sierpniu ze świetną, zróżnicowaną ofertą. THPS 1+2 i Yakuza: Like a Dragon w abonamencie!

fot. Activision

Sony przedstawiło oficjalną rozpiskę PlayStation Plus Essential na drugi z wakacyjnych miesięcy. Co ciekawe, po raz kolejny mamy do czynienia z ofertą, która w pełni wyciekła jeszcze przed ogłoszeniem ze strony japońskiej firmy.

Gracze tym razem otrzymają trzy naprawdę zróżnicowane tytuły i we wszystkie zagrać będzie można zarówno na PlayStation 4, jak i PS5, z czego dwie z nich doczekały się osobnych, ulepszonych wersji stworzonych z myślą o konsoli obecnej generacji.

Każda z tych pozycji to świetna produkcja, która wystarczy na co najmniej kilka godzin rozgrywki. Wszystkie tytuły w ofercie pojawią się 2 sierpnia. Jednocześnie tego samego dnia wypadną z niej następujące gry: Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas (PS4, PS5), Arcadegeddon (PS4, PS5), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4).

Essential to podstawowy abonament PS Plus. W ofercie są jeszcze dwa droższe pakiety oferujące więcej bonusów - w tym dostęp do dużej biblioteki gier.