Tak klasyczne gry działają na PS5. Zobacz wideo z nowej wersji PS Plus

fot. SIE

Nowe PlayStation Plus dzieli się na kilka progów cenowych. W tym najdroższym otrzymamy dostęp do sporej biblioteki nowszych tytułów na PS4 i PS5, ale też i pewnych gier z pierwszego PlayStation. Pod względem zawartości będą to dokładnie te same produkcje co lata temu, ale użytkownicy mogą liczyć na pewne drobne ulepszenia oraz... ułatwienia.

Klasyki zaoferują między innymi kilka formatów wideo czy filtrów, a także opcję przewijania, która może pomóc w pokonaniu wyjątkowo wymagających, a często również frustrujących fragmentów. Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą usprawnień, która obejmuje:

dostęp do trofeów zdobywanych w grach;

opcje zapisu i wczytania gry w dowolnym jej miejscu;

szybki zapis rozgrywki;

opcję cofania czasu (działa na podobnej zasadzie co w grach wyścigowych);

kilka formatów wideo (oryginał, 1:1 4:3, 16:9);

kilka filtrów (oryginał, retro, współczesny).

Jak działa i wygląda to w praktyce możemy zobaczyć na poniższym materiale wideo przedstawiającym oryginalne przygody Abe'a.

Nowe PlayStation Plus już zadebiutowało w Azji. My na swoją premierę musimy poczekać do czerwca. Najdroższa wersja abonamentu od Sony będzie w Polsce kosztowała 480 zł rocznie.