PS VR2 będzie pracować w 4K i prześledzi położenie naszych oczu

Nie powinno nas dziwić, że w dniu startu PS5 nie było zbyt głośno o planach związanych z nowymi grami dla PS VR. Sony nie chciało chwalić się swoim sprzętem do wirtualnej rzeczywistości, gdyż na tle pecetowej konkurencji był on zauważalnie przestarzały i nawet w parze z konsolą dziewiątej generacji nie zapewniłby doświadczeń na miarę 2021 roku. Na szczęście jego następca wkrótce wkroczy do gry.

Według partnerów biznesowych Sony do których dotarła redakcja UploadVR, nowy model gogli będzie prawdziwym przełomem nie tylko dla japońskiej korporacji, ale i dla całej branży VR. Sprzęt ma pracować przy rozdzielczości 4000x2040 pikseli, zapewniając nam krystalicznie czysty i ostry obraz. Oznacza to, że do każdego oka trafią treści o wymiarach 2000 x 2040 pikseli. Dla porównania pierwsza generacja PS VR generowała dla każdego oka obraz o rozdzielczości 960 x 1080 pikseli, a topowy Oculus Quest 2 – 1832 x 1920 pikseli.

Tak duże zagęszczenie pozwoli zauważalnie zredukować screen-door-efect, dzięki czemu gracz nie będzie widział żadnych przerw pomiędzy pikselami ekranu. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, gdyż producent zastosuje w nowych goglach system śledzenia położenia gałek ocznych. Umożliwi on wyostrzanie wyłącznie tego fragmentu obrazu, na który skierujemy nasz wzrok. Takie rozwiązanie ma odciążyć konsolę, sprzęt nie będzie musiał renderować obrazu w najwyższej jakości na całej przestrzeni matrycy, co pozwoli zauważalnie poprawić jakość wirtualnych doświadczeń.

Według informatorów nowe gogle będą wyposażone także w zintegrowany system śledzenia położenia kontrolerów. Oznacza to, że do ich obsługi nie będziemy potrzebowali zewnętrznej kamery, jak miało to miejsce w przypadku pierwszej generacji PS VR. Nowy system poprawić również precyzję przechwytywania ruchów i zwiększy mobilność podczas rozgrywki.

Nowe gogle nie porzucą jednak okablowania i wepniemy je do konsoli za pośrednictwem kabla USB-C. To jednak dość niewielka niedogodność, jeśli weźmiemy pod uwagę gigantyczny przeskok technologiczny względem pierwszego wcielenia wirtualnej rzeczywistości od Sony. Data premiery PS VR nie jest jeszcze znana, ale na debiut gogli będziemy musieli poczekać co najmniej do 2022 roku.