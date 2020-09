PS5 nie oznacza końca wparcia dla PlayStation 4. Sony zdradza plany

fot. SIE

Zbliżająca się premiera PS5 to dla wielu graczy sygnał, że czas przesiąść się na nową generację konsoli Sony, bo firma skończy wspierać obecny na rynku sprzęt. Jest to jednak błędne myślenie, bo w najbliższym czasie do tego nie dojdzie, a japońska firma zapewnia, że w najbliższym czasie w wiele tytułów zagramy też na ich starszym urządzeniu.

Jim Ryan, szef PlayStation, w rozmowie z Washington Post, oznajmił, że polityka firmy wobec PlayStation 4 nie kończy się na dniu premiery PS5. Korporacja zamierza jeszcze przez kolejne 3-4 lata wspierać ten sprzęt nowymi tytułami oraz aktualizacjami. Krótko po wrześniowym PlayStation 5 Showcase zapowiedziano, że na PS4 trafią m.in. Horizon: Forbidden West czy Marvel Spider-Man: Miles Morales.

Taka decyzja nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę ogromną popularność PS4. Konsola ta sprzedała się w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy, a więc baza potencjalnych nabywców nowych gier jest naprawdę spora.