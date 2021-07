PS5 trafiło już do 10 milionów graczy. To najszybciej sprzedająca się konsola Sony w historii

fot. SIE

Sony zdecydowanie ma powody do zadowolenia. Przedstawiciele japońskiej firmy poinformowali, że 18 lipca 2021 roku przekroczono próg 10 milionów sprzedanych egzemplarzy PlayStation 5 na całym świecie. Wynik ten sprawia, że PS5 jest najszybciej sprzedającą się konsolą Sony w historii.

We wpisie opublikowanym na oficjalnej stronie podziękowano społeczności graczy, poszczególnym działom, które przyczyniły się do powstania sprzętu i jego rozwoju, a także deweloperom gier, jednocześnie przypominając o produkcjach, które w mniej lub bardziej odległej przyszłości trafią na PS5, takich jak Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West czy nowym God of War.

Przypominamy, że PlayStation 5 trafiło 19 listopada do sprzedaży w Europie w dwóch wariantach - Digital oraz z napędem. Zainteresowani nim klienci musieli jednak się śpieszyć, bo urządzenia błyskawicznie znikały ze sklepowych półek. Problemy z dostępnością trwają do dziś, choć aktualnie kupno konsoli jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu.