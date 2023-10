PlayStation 5 Slim z dołączonym napędem będzie wymagało połączenia z internetem do konfiguracji

fot. SIE

Już w listopadzie, wraz z premierą Call of Duty: Modern Warfare III, na amerykańskim rynku zadebiutuje nowy model konsoli PlayStation 5 określany przez społeczność mianem "Slim" z uwagi na zdecydowanie mniejsze rozmiary. Zainteresowani będą mogli sięgnąć po zestawy zawierające grę oraz nowe urządzenie Sony, które w jednym z wariantów będzie zawierać opcjonalny napęd pozwalający na korzystanie z fizycznych nośników. Informację o jego istnieniu ujawniono już wcześniej, ale teraz, dzięki zdjęciom pudełka, poznaliśmy jeden istotny detal.

Możemy na nich zobaczyć, że gracze, którzy zakupią ten model PS5, będą musieli połączyć się z siecią przy pierwszej konfiguracji. Być może jest to forma zabezpieczenia Sony przed możliwością korzystania z tańszych, nieoryginalnych zamienników, które mogą pojawić się na rynku.

https://twitter.com/charlieINTEL/status/1716958629184622762

Oczywiście w branży każda decyzja, która zawiera treść „połączenie z Internetem”, wzbudza strach pośród użytkowników sprzętu i obawę, że ich sprzęt w pewnym momencie odmówi posłuszeństwa, bo serwery go nie rozpoznają lub nie będą w stanie zweryfikować licencji. Niemniej najprościej to ujmując - „always online” to znak dzisiejszych czasów i czy chcemy czy nie, czas się z tym pogodzić.

Model Slim z napędem kosztować będzie 549,99 euro (około 2500 zł), a za Digital Edition zapłacimy 449,99 euro (ok. 2050 zł). Cena dodatkowego napędu to zaś 119,99 euro (ok. 550 zł). Jest jednak jeszcze pewien haczyk: postawienie nowego modelu w pionie wymagać będzie dokupienia podstawki za 29,99 euro, a więc ok. 130 zł.