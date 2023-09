Call of Duty prawie jak Fortnite. Do gry trafią m.in. Spawn, Lilith z Diablo 4 i Alucard

fot. Activision

Reklama

Activision zapowiedziało, że już 27 września o godzinie 18:00 czasu polskiego, w grach Call of Duty: Modern Warfare II i Warzone na wszystkich platformach wystartuje 6. sezon rozgrywek. Przyniesie on nową zawartość, a w jego połowie wystartuje wydarzenie o nazwie The Haunting, w ramach którego dostaniemy między innymi nowe mapy i tryby zabawy. Oprócz tego do grona postaci dołączy Spawn, piekielny antybohater znany z komiksów.

To jednak nie koniec zaskakujących crossoverów, bo oprócz tego zapowiedziano, że w nadchodzących tygodniach w grach pojawią się także Lilith i Inarius z Diablo 4, Alucard z anime Hellsing, główny antagonista He-Mana, Szkieletor oraz Ash z serii horrorów Martwe zło. Oprócz tego gracze będą mogli sięgnąć po zestaw broni z Dooma, a więc innej popularnej strzelanki pierwszoobowej.

Inarius i Lilith

Warto również przypomnieć, że już 10 listopada na rynek trafi nowa odsłona serii, Call of Duty: Modern Warfare III.