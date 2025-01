Kingdome Come: Deliverance 2 z przygodami po premierze. Zwiastun ujawnia plany rozwoju gry

fot. youtube.com

Reklama

Średniowieczna przygoda w Kingdom Come: Deliverance 2 nie zakończy się na głównym wątku fabularnym z podstawowej wersji gry. Do sieci trafił zwiastun, który przedstawia planowaną, popremierową zawartość. W roku 2025 gracze otrzymają dostęp do wielu nowych treści - tak darmowych, jak i płatnych.

Jeszcze tej wiosny, w ramach bezpłatnej aktualizacji, do Kingdom Come Deliverance II trafi między innymi hardkorowy tryb rozgrywki, wyścigi konne oraz barber. Na lato zaplanowano premierę pierwszego fabularnego rozszerzenia zatytułowanego Brushes with Death, jesienią i zimą zadebiutują zaś dwa kolejne: Legacy of the Forge oraz Mysteria Ecclesiae. Poniżej możecie zapoznać się ze szczegółową rozpiską na najbliższe miesiące.

Kingdome Come: Deliverance 2 - premiera już 4 lutego. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.