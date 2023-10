PlayStation 5 Slim zapowiedziane. Sony wypuści dwa nowe modele konsoli

fot. SIE

Plotki się potwierdziły i Sony oficjalnie zapowiedziało dwa warianty konsoli PlayStation 5, które od dłuższego czasu pojawiały się w nieoficjalnych doniesieniach. Mowa o modelu Slim, który trafi na rynek w dwóch wersjach: z napędem oraz pozbawionym go Digital Edition. Co ciekawe jednak, to drugie urządzenie będzie można rozszerzyć o opcjonalny, płatny dodatkowo napęd.

"Nowe" PS5 ma być o mniejsze o ponad 30%, a jego waga ma być mniejsza o odpowiednio 18% dla standardowego wydania i o 24% w przypadku Digital Edition. Premiera już w listopadzie - w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym terminie sprzęty mają pojawiać się w kolejnych regionach. Co ciekawe, cena nie będzie bardzo różnić się od tego, ile obecnie trzeba zapłacić za PlayStation 5. Model Slim z napędem kosztować będzie 549,99 euro (około 2500 zł), a za Digital Edition zapłacimy 449,99 euro (ok. 2050 zł). Cena dodatkowego napędu to zaś 119,99 euro (ok. 550 zł). Jest jednak jeszcze pewien haczyk: postawienie nowego modelu w pionie wymagać będzie dokupienia podstawki za 29,99 euro, a więc ok. 130 zł.

PlayStation 5 Slim