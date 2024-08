Nowy film M. Night Shyamalana, czyli Pułapka, średnio się spodobał krytykom, ale i najzagorzalsi przeciwnicy reżysera uznali, że jasnym punktem produkcji jest Josh Hartnett i jego niejednoznaczna postać. Aktor postanowił zdradzić inspiracje stojące za swoim bohaterem:

Night jak to Night chce dać publiczności nowe doświadczenie. Robi to przez całą karierę. Jeśli weźmie historię z duchami, to opowie ją z perspektywy ducha. Weźmie historię o kosmitach i nie pokaże wcale kosmitów. To jest dreszczowiec w ograniczonej przestrzeni z perspektywy antagonisty. To jak Szklana pułapka, ale z perspektywy Hansa Grubera.

Jest wielu prezesów, polityków, ludzi w naszym biznesie i ludzi, którzy są na szczycie. - powiedział Hartnett w odniesieniu do inspiracji stojącymi za postacią seryjnego mordercy. - Nie mają nic przeciwko chodzeniu po ludziach albo robieniu okropnych rzeczy, żeby dojść do celu. Nie czują też żadnej empatii, co jest sporym wyznacznikiem bycia psychopatą. Nawet jeśli nie są mordercami, to spotkałem takich ludzi, wiesz? Łatwo było pójść krok dalej, zrobić aby to było odważniejsze, a jego przykrywka intensywniejsza.