Pszczelarz 2 będzie mieć świetne walki. Zobaczcie prace choreografów

Reżyser Timo Tjahjanto, który niedawno zadebiutował w Hollywood filmem Nikt 2, pracuje nad Pszczelarzem 2 z Jasonem Stathamem w roli głównej. Na portalu społecznościowym ujawnił dwa nazwiska osób, które odpowiadają w tym akcyjniaku za sceny walk. To obietnica wybitnego widowiska, które zachwyci fanów świetnych choreografii. Są to Godefroy Ryckewaert oraz Lohan Buson.

Pszczelarz 2 - choreografia walk

Lohan Buson pracował nad choreografią walk w jednym z sezonów Wiedźmina, ale fanów zachwycił krótkometrażówką z uniwersum Dragon Ball. Efekt reżyserskiej pracy Godefroya Ryckewaerta możemy oglądać obecnie na Netflixie w serialu Nero, w którym reżyserował sceny walk, a rok temu zachwycił świat krótkometrażówką o Wolverinie w czasach wikingów.

Do obsady Pszczelarza 2 dołączyła Yara Shahidi, a do swojej roli powróci również Jeremy Irons. Szczegóły roli Shahidi są trzymane w tajemnicy. Prace na planie trwają.

Premiera Pszczelarza 2 w 2026 roku.