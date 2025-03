Lilo & Stitch ze świetnym wynikiem ląduje tuż za Królem Lwem. To będzie hit?

Fot. Materiały prasowe

Film aktorski Lilo & Stitch trafi do kin dopiero latem. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie to hit. Dlaczego? Zwiastun zdobył aż 158 milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin od publikacji. Lepszym wynikiem wśród live-action Disneya może pochwalić się tylko Król Lew z 2019 roku.

Zwiastun Lilo & Stitch ze świetnymi wynikami!

Zwiastun aktorskiej wersji Lilo & Stitch w ciągu godziny od publikacji zajął 1. miejsce wśród trendujących treści na X i udało mu się utrzymać miejsce w TOP 10 przez kolejne godziny. Trailer cieszył się równie dużą popularnością na YouTubie, gdzie również stanął na podium. Co więcej, 1. miejsce zajął także na... chińskiej platformie Douyin.

Warto przypomnieć, że podczas Super Bowl opublikowano krótki spot przedstawiający Stitcha siejącego zamęt na boisku, który wygenerował aż 173,1 mln wyświetleń w ciągu 24 godzin, co czyni go najczęściej oglądanym cyfrowo spotem Disneya. Nie da się więc ukryć, że live-action Lilo & Stitch cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czas pokaże, czy przełoży się to na wyniki w box office.

Lilo & Stitch - fabuła, obsada, premiera live-action

Lilo & Stitch będzie aktorską wersją bajki o tym samym tytule z 2002 roku. Fabuła opowiada o małej dziewczynce z Hawajów, która adoptuje niebezpiecznego kosmitę. Dziwaczny Stitch szybko staje się częścią ohany... to znaczy rodziny!

Dean Fleischer Camp, znany z kapitalnie ocenianego filmu Marcel Muszelka w różowych bucikach, wyreżyserował nową wersję. Chris Sanders, który był współreżyserem animacji, powraca jako głos Sticha. Maia Kealoha gra młodziutką Lilo, a w obsadzie są także Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen oraz Courtney B. Vance.

Premiera Lilo i Stich w kinach na całym świecie odbędzie się 23 maja 2025 roku.