Puchatek: Krew i miód 2 - pierwsze zdjęcia. Kubuś Puchatek znów morduje

Puchatek: Krew i miód 2 to kontynuacja mikrobudżetowego filmu Puchatek: Krew i miód, który kosztował 100 tysięcy dolarów, a zebrał na całym świecie 5,2 mln dolarów. Pomimo ekstremalnie negatywnych recenzji (3% pozytywnych opinii krytyków) był to jeden z najbardziej dyskutowanych filmów 2023 roku.

Prace na planie filmu Puchatek: Krew i miód 2 już trwają. Tym razem twórców stać na to, by mieć większy budżet oraz lepszych aktorów. Do obsady dołączył nominowany do nagrody BAFTA Simon Callow.

- Większy i bardziej kozacki. Sequel będzie mieć nowy wizerunek stworów, nową obsadę i więcej ofiar. Tym razem Puchatek i jego towarzysze opuszczą 100 Acre Wood i udadzą się do spokojnej społeczności Ashdown - mówi reżyser i scenarzysta Rhys Frake-Waterfield.

Tallulah Evans zagra główną rolę. Natomiast tym razem Scott Chambers zagra Krzysia. W obsadzie są także Ryan Olivia i Peter DeSouza-Feighoney w roli młodego Puchatka.

Frake-Waterfield jest autorem historii i współautorem scenariusza z Mattem Lesliem. Za wygląd stworów odpowiada Shaune Harrison, który pracował przy serii Harry Potter i Grze o tron. Vince Knight ponownie jest operatorem.

Data premiery filmu nie jest znana.