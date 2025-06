Upiorny teaser horroru HIM. Koszmar zgotowany przez idola

fot. Universal Pictures

HIM to nadchodzący psychologiczny horror, który wyreżyserował Justin Tipping. Napisał również scenariusz wraz z Zackiem Akersem i Skipem Bronkie'm. Za produkcję odpowiada Jordan Peele z ramienia Monkeypaw Productions.

W sieci pojawił się nowy upiorny teaser HIM. W opisie możemy przeczytać, że film opowie historię rozgrywającego drużyny uniwersyteckiej. Jego idol zabiera go do złowrogiego świata, aby zobaczył, co ma zamiar poświęcić dla sławy. Zobaczcie poniżej.

HIM - teaser

HIM - fabuła, obsada, premiera

Cameron Cade to wschodząca gwiazda futbolu amerykańskiego, który poświęcił całe swoje życie i tożsamość tej dyscyplinie. Tuż przed corocznymi testami do ligi Cam zostaje brutalnie zaatakowany przez niezrównoważonego fana i doznaje potencjalnie kończącego karierę urazu mózgu. Gdy wszystko wydaje się stracone, Cam otrzymuje niespodziewane wsparcie od swojego idola — Isaiaha White’a ośmiokrotnego mistrza ligi. Isaiah zaprasza go do swojego odizolowanego ośrodka treningowego, który dzieli ze swoją żoną, influencerką Elsie White. W miarę jak treningi przyspieszają, charyzma Isaiaha zaczyna przybierać coraz bardziej mroczną formę, wciągając jego młodego podopiecznego w niepokojący świat, który może kosztować go więcej, niż jest w stanie poświęcić.

W obsadzie znaleźli się: Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies, a także debiutujący na dużym ekranie zawodnik MMA Maurice Greene oraz gwiazdy muzyki: Guapdad 4000 i nominowana do Grammy Tierra Whack.

HIM - premiera odbędzie się 19 września 2025 roku w USA.