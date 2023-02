Pukając do drzwi - pierwsze recenzje krytyków. Najlepszy film M. Night Shyamalana od lat?

fot. materiały prasowe

Pojawiły się już pierwsze recenzje Pukając do drzwi w serwisie Rotten Tomatoes i są całkiem pochlebne. Zobaczcie, co sądzą krytycy o nowym dziele M. Night Shyamalana: wstrząsający i genialny thriller, czy płytka rozrywka dla mas?

Pukając do drzwi to nowy horror z kategorią R. Opowiada o rodzinie, której członkowie podczas wakacji w odległej chatce stają się zakładnikami czterech uzbrojonych mężczyzn. Nieznajomi każą im dokonać wyboru, który rzekomo ma zapobiec apokalipsie.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada wspomniany M. Night Shyamalan. Twórca ma dość pokaźny dorobek artystyczny i wcześniej pracował między innymi nad takimi produkcjami jak Szósty Zmysł, niesławny Ostatni Władca Wiatru, Split i Old.

Pukając do drzwi - oceny na Rotten Tomatoes

Pukając do drzwi na dzień 3 lutego 2023 roku w serwisie Rotten Tomatoes ma następujące oceny: 71% pozytywnych opinii na Tomatometrze, średnią ocen 6.40 na 10 według krytyków, z których 100 oceniło film jako świeży, a tylko 41 jako zgniły. Widownia za to wystawiła 77% pozytywnych opinii ze średnią ocen 3.8 na 5.

Pukając do drzwi - najlepszy film M. Night Shyamalana od lat?

Jeffrey Zhang stwierdził, że to najlepszy film reżysera od czasu Osady z 2004 roku. Inny krytyk, Chris Bumbray, także uznał, że to najlepsza produkcja Shyamalana od lat. I nie tylko oni. Wielu recenzentów uważa, że Pukając do drzwi będzie jedną z najmocniejszych pozycji w dorobku artystycznym twórcy. Jak napisała jedna z czołowych krytyczek Rotten Tomatoes, Leigh Monson:

Pukając do drzwi to wstrząsający i intensywny thriller o inwazji na dom, który wydaje się krokiem w dobrym kierunku dla Shyamalana.

Krytycy opisują, że akcja filmu rozgrywa się przez większość czasu w jednej lokacji, przez co widz może poczuć się klaustrofobicznie, a dzięki obsadzie atmosfera strachu i paniki staje się jeszcze mocniejsza. Można to opisać jaką małą lokalizację, w której odgrywa się gra o dużą stawkę. Mark Dujsik stwierdził, że to bardzo efektywny thriller, a Bob Bloom uznał, że Shyamalan podjął dobrą decyzję, nie zdradzając za wiele wcześnie, dzięki czemu widzowie na przestrzeni filmu mogą zgadywać motywy bohaterów i kwestionować ich wybory. Wygląda też na to, że Pukając do drzwi skupia się na paranoi i teoriach spiskowych, które są nieodłącznym elementem współczesnego świata.

Nawet w negatywnych recenzjach można znaleźć dobre słowo na temat aktorów, więc można założyć, że to mocna strona Pukając do drzwi. Jednym z najbardziej chwalonych członków obsady zdecydowanie jest Dave Bautista, gwiazda Strażników Galaktyki.

Pukając do drzwi

Pukając do drzwi - pierwsze recenzje i krytyka

Nie wszyscy krytycy byli jednak zachwyceni Pukając do drzwi. Choć wciąż negatywne recenzje na Rotten Tomatoes są w mniejszości, to można przeczytać kilka ostrych komentarzy na temat filmu.

Jim Schembri napisał na przykład, że film jest tak pozbawiony napięcia, że Shyamalan musiał wyreżyserować go faksem. Marcelo Stiletano stwierdził za to, że największych strzałem, jaki padł, był ten, który twórca wystrzelił sobie w stopę. Za to Max Weiss, czołowa krytyczka na Rotten Tomatoes, podsumowała Pukając do drzwi w ten sposób:

Mogę polecić Pukając do drzwi jako płytką rozrywkę dla mas, ale podczas seansu czuje się stracony potencjał.

Sumując negatywne recenzje na Rotten Tomatoes, krytycy narzekają, że choć aktorzy poradzili sobie dobrze, to film nie daje widzom czasu, by przywiązać się do bohaterów, przez co wszystko, co ich spotyka, nie jest w stanie poruszyć oglądającego. Meagan Navarro z Bloody Disgusting dodała, że sama historia rozgrywa się dynamicznie, ale niestety na jedną nutę, przez co dostajemy nieefektowną apokaliptyczną opowieść.

William Bibbiani z TheWrap napisał za to, że:

To brutalny film, ale bez charakteru, niepokojący pomysł, który prowadzi do ponurego i niesatysfakcjonującego zakończenia, niezgłębiony i nieciekawy.