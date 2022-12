Pukając do drzwi - nowy zwiastun. M. Night Shyamalan tym razem o apokalipsie

fot, materiały prasowe

M. Night Shyamalan przeważnie proponował widzom filmy oparte na swoich oryginalnych pomysłach. W przypadku jego najnowszego tytułu Pukając do drzwi jest trochę inaczej, ponieważ projekt oparty jest na książce The Cabin at the End of the World autorstwa Paula Tremblaya. Co więcej, Shyamalan w końcu sięgnął po pomoc przy scenariuszu, czyli aspekcie najbardziej krytykowanym w ostatnich latach jego pracy. Steve Desmond oraz Michael Sherman go tutaj wspierają.

Pukając do drzwi - zwiastun

W obsadzie są Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui i Rupert Grint. M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) i Ashwin Rajan (Servant, Glass) są producentami. Natomiast producentami wykonawczymi są Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos oraz Ashley Fox.

Pukając do drzwi - o czym jest film?

Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

Pukając do drzwi - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 3 lutego 2023 roku.