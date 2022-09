Pukając do drzwi - zwiastun filmu. Dave Bautista, apokalipsa i twórca Szóstego zmysłu

fot. materiały prasowe

Pukając do drzwi to nowy film, którego reżyserem i scenarzystą jest M. Night Shyamalan, znany z kultowego Szóstego zmysłu. Steve Desmond oraz Michael Sherman wspierają Shyamalana jako współscenarzyści. Projekt oparty jest na książce The Cabin at the End of the World autorstwa Paula Tremblaya.

Pukając do drzwi - zwiastun

W obsadzie są Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui i Rupert Grint. M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) i Ashwin Rajan (Servant, Glass) są producentami. Natomiast producentami wykonawczymi są Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos oraz Ashley Fox.

Pukając do drzwi - o czym jest film?

Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

Pukając do drzwi - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 3 lutego 2023 roku.