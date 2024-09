Zakończenie Pulp Fiction miało być inne. Samuel L. Jackson ujawnia brutalną scenę

materiały prasowe

Pulp Fiction to film, który ma dziś status legendy - wybitne dzieło Quentina Tarantino sprzed 30 lat wciąż zyskuje rzesze fanów na całym świecie, którzy walnie przyczynili się do tego, że cytaty z produkcji zaczęły nawet wchodzić do codziennego życia. Teraz ekranowy Jules, Samuel L. Jackson, wyjawił, że w pierwotnej wersji scenariusza zawarto scenę, która nieco zmieniała wydźwięk zakończenia.

Sekwencja, która otwiera i zarazem podsumowuje film, przedstawia Pumpkina (Ptysia - w tej roli Tim Roth) i Honey Bunny (Misia Pysia - Amanda Plummer) próbujących obrabować ten sam bar, do którego trafiają Vincent (John Travolta) i Jules. Jak zdradza Jackson:

W pierwotnej wersji scenariusza Pulp Fiction w scenie w barze, w której Tim Roth po raz pierwszy podchodzi do Vincenta i Julesa i pyta o aktówkę, szybko ją otwiera. Gdy to robił, Jules miał najpierw strzelić do Misia Pysia zza baru, a później trafić prosto w du... Ptysia i zabić go na miejscu. Potem następowało cięcie montażowe: Jules otwierał oczy i zdawał sobie sprawę, że to tylko jego wizja, nawiązująca do czasów sprzed olśnienia na zasadzie: "Teraz nie zabijam już nikogo". Przez całą scenę po prostu stał. Więc to wszystko wydarzyło się tylko w jego głowie.

W tym samym wywiadzie Jackson mówił o podpisaniu umowy z Marvelem, która początkowo obejmowała aż 9 produkcji. Gdy Kevin Feige po raz pierwszy zaproponował ją aktorowi, ten pomyślał sobie:

Jak długo trzeba żyć, żeby zrobić 9 filmów?

