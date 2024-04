Pulp Fiction - John Travolta o pierwszym spotkaniu z Quentinem Tarantino. Dlaczego dostał rolę?

Fot. Materiały prasowe

Pulp Fiction to kultowy film Quentina Tarantino ze świetnymi rolami Samuela L. Jacksona, Umy Thurman oraz Johna Travolty. Aktorzy pojawili się na Festiwalu TCM Classic Film, aby uczcić 30. rocznicę powstania przełomowego kryminału.

Podczas panelu Travolta przypomniał sobie czas, kiedy po raz pierwszy spotkał się z reżyserem w swoim mieszkaniu, gdzie zagrali w gry planszowe inspirowane najbardziej znanymi produkcjami aktora - od Gorączki sobotniej nocy po Welcome Back, Kotter. To skłoniło go do myślenia:

"No dobrze, nie znam tego chłopaka, ale muszę wiedzieć, jak sobie radzi finansowo". Więc dokładnie przejrzałem jego finanse i powiedziałem: "OK, teraz jesteś wschodzącym artystą. Musisz mieć trochę rezerw, więc powiedz mi, ile masz". Przejrzałem jego księgowość i całą resztę - po tym poczułem się trochę lepiej.

Ten gest zrobił na Tarantino tak wielkie wrażenie, że według Travolty w rezultacie zaproponował mu później rolę w Pulp Fiction. Kiedy zapytał się reżysera, co przekonało go do tego, aby zagrał Vincenta Vegę, Tarantino odpowiedział po prostu, że miał w sobie ten filozoficzny punkt widzenia, którego potrzebowała ta postać.

Powiedział: "Chcę, żeby przemyślał to, przez co przeszedł". I tyle.

Dzięki roli w Pulp Fiction Travolta znowu stał się popularny, a jego kariera aktorska odżyła. Z kolei Jackson i Thurman stali się gwiazdami Hollywood. Krytycy zachwalali film, który osiągnął komercyjny sukces. Ponadto produkcja zdobyła Złotą Palmę, a także Oscara za scenariusz. Pulp Fiction był przełomowy dla Tarantino, który pomógł umocnić pozycję jednego z czołowych reżyserów w branży.

