To oficjalne! Punisher dostanie swój projekt w MCU

Do tej pory Marvel Studios wypuściło zaledwie dwa projekty w formie Special Presentation - świąteczny epizod poświęcony Strażnikom Galaktyki oraz Wilkołaka nocą. Oba tytuły zostały docenione zarówno przez widzów, jak i krytyków. Pierwotnie format ten miał polegać na tworzeniu różnych tytułów pod święta, ale teraz ma służyć do opowiadania różnych historii ze świata MCU, które nie nadają się na duży ekran czy wieloodcinkowy serial. Teraz potwierdzono, że powstaje trzeci taki projekt - co powinno szczególnie ucieszyć fanów Punishera, którzy od lat czekali na jego solową produkcję. Informację tę ujawnił Brad Winderbaum w rozmowie z portalem ComicBook.

Jon Bernthal pracuje z nami nad projektem, który będzie w formacie Special Presentation i dotyczy tej postaci.

Nie wiadomo, kto zajmie się reżyserią oraz scenariuszem produkcji. Szczegóły fabularne również owiane są tajemnicą. Niemniej jednak to bardzo dobre wieści, ponieważ wprowadzają Franka Castle'a głębiej w świat MCU - i być może również w świat Spider-Mana. Już wcześniej pojawiły się pogłoski, że bohater może pojawić się w nadchodzącym filmie Spider-Man 4.

Tak wcześniej Bernthal komentował wyczekiwany debiut Punishera w MCU:

- Myślę, że jest powód, dla którego ta postać odbiła się szerokim echem. W sercach i umysłach fanów komiksów, osób udzielających pierwszej pomocy, żołnierzy i ludzi na całym świecie. Wierzę, że każdy ma w sobie trochę Franka Castle'a. On zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i bardzo mi na nim zależy.

