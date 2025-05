Z kimś takim Punisher jeszcze nie walczył. To ONA zagrozi mu w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

2026 rok będzie ekscytującym czasem dla fanów Kinowego Uniwersum Marvela. Jedni będą czekać przede wszystkim na Avengers: Doomsday, ale z pewnością znajdzie się też grono niezainteresowane tym filmem, ale chętne do obejrzenia specjalnego programu przeznaczonego Punisherowi Jona Bernthala, który powrócił w ramach Daredevil: Odrodzenie. O nowej produkcji niewiele wiadomo, ale nowa plotka być może rzuca światło na to, kto tym razem zajdzie za skórę Frankowi Castle.

Franka Castle w wykonaniu Jona Bernthala widzieliśmy ostatnim razem w scenie po napisach do Daredevil: Odrodzenie. Wówczas udało mu się wydostać z celi, w której zamknął go Kingpin i jego banda skorumpowanych policjantów posługujących się logiem Punishera, czyli ikoniczną czaszką. Wielu fanów wtedy twierdziło, że specjalny program o Punisherze, który Bernthal napisze we współpracy z Reinaldo Marcusem Greenem, który ma też reżyserować, opowie o Castle mszczącym się na gliniarzach. Nowa plotka sugeruje coś zgoła innego.

Jej autorem jest Daniel Richtman, a zatem dobrze poinformowano osoba w branży, której informacje często się sprawdzały. Jego zdaniem Marvel Studios poszukuje aktualnie aktorki do roli szefowej organizacji przestępczej. Takich w przeszłości Punishera pojawiło się wiele, natomiast wyborem ComicBookMovie.com jest Carmela Magdalena Gnucci, czyli Ma Gnucci.

Kim jest Ma Gnucci?

To kobieta rządzącą rodziną mafijną, której nazwisko było w nazwie. Miała brata i trzech synów, których zamordował Punisher. Od tamtego czasu zapragnęła zemsty i wynajęła wielu płatnych zabójców do przyniesienia jej głowy Franka Castle. To się żadnemu z nich nie udało, a nagrodę za samego siebie zgarnął Punisher. Castle tygodniami wykańczał kolejnych żołnierzy Gnucci.

Spoilerowe informacje na temat dalszych losów postaci:

W końcu stoczył z nią potyczkę przy zoo w Central Parku, gdzie ostatecznie rzucił kobietę na pożarcie niedźwiedzi polarnych. To nie wystarczyło, a po dziesięciu dniach Gnucci wróciła, ale bez rąk i nóg. Była też znacznie bardziej psychotyczna. To wtedy wynajęła Rosjanina, którego w filmie kinowym grał Kevin Nash. Ostatecznie to Castle znów stanął w progu jej domu z głową swojego przeciwnika, a całą posiadłość spalił razem z jej właścicielką.

